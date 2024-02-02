ЖКХ

«Дневной дозор»: Нужно ли отменить приватизацию жилья и вернуться к социальному найму?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему «Нужно ли отменить приватизацию жилья и вернуться к социальному найму?» Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В последнее время в России на уровне экспертного сообщества высказываются мысли о том, что массовая приватизация жилья в 90-е годы была ошибкой. По мнению специалистов, в стране не удалось сформировать класс так называемых «эффективных собственников», которые умели бы и хотели бы управлять своим домом, а ещё и располагали бы необходимыми средствами.

Сейчас миллионы граждан по всей стране лишь копят долги перед системой жилищно-коммунального хозяйства. А она, из-за недостатка средств на счетах, стагнирует и не имеет возможности развиваться нужными темпами. Итог печален: инфраструктура ЖКХ в подавляющем большинстве не соответствует современным стандартам, ветшает, периодически выходит из строя и остро нуждается в модернизации.

И раз «выбраться из этой ямы» за счёт малоимущего населения не удаётся, на федеральном уровне стали задумываться об ином подходе. Торгово-промышленной палатой по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства стала озвучиваться, например, идея о пересмотре жилищной приватизации. Её сторонники уверены, что выходом могла бы стать добровольная деприватизация, когда квартиры малоимущих россиян перешли бы в муниципальную собственность. Да, владеть квартирами тех, кто с трудом сводит концы с концами, обязали бы муниципалитет. Но в случае чего, он бы сам нёс всю ответственность за содержание жилплощади.

Нужно ли отменить приватизацию жилья и вернуться к социальному найму? Может ли добровольная деприватизация, действительно, стать полезным механизмом для малоимущих, которые не могут позволить себе платить за услуги ЖКХ? Об этом сегодня в программе «Дневной дозор».

Массовая приватизация 90-х годов была ошибкой. Лучше, когда у дома - один хозяин, а не десятки или сотни собственников. При таком раскладе и сдачей в найм, и сбором денег, занималось бы государство. Оно же отвечало бы и по долгам. Но раз уж приватизация состоялась, то у малоимущих собственников нельзя забирать квартиры. Таким мнением поделился директор управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов. Он напомнил, что малоимущие к тому же могут получать субсидии от государства на оплату услуг ЖКХ.

«Государству, конечно, надо задумываться, прежде всего, не над тем, что нужно забрать у нищего еще и квартиру стоимостью несколько миллионов и взять на себя обязательства оплаты за нее. Лучше все-таки ставить задачу, чтобы у нас не было нищих, и решать вопросы, которые как раз находятся в компетенции Торгово-промышленной палаты: как усилить эффективность экономики. А это какая-то очередная задумка, которая, во-первых, не может реализовываться людьми добровольно, потому что у нас есть порядок отказа от приватизации и возвращения имущества. А во-вторых, вы поймите, что человек хотя бы имеет хоть какие-то несколько миллионов благодаря тому, что получил и приватизировал квартиру, может ее сам в найм сдавать, каким-то образом выкручиваться, свои проблемы решать. В чем ее экономический смысл - совершенно непонятно, потому что задача не на государство переложить бремя содержания, а задача, чтобы люди зарабатывали деньги в государстве и поднимали экономику».

Закон обратной силы не имеет и иметь не должен. А поэтому проводить деприватизацию неправильно, отметил руководитель псковской управляющей компании «Комфортное домоуправление» Дмитрий Гусаков. Он признался, что ситуации, когда собственники не платят за услуги жилищно-коммунального хозяйства, есть и в его практике. Но такие вопросы нужно разбирать в судебном порядке, а уж точно не лишая принудительно всех малоимущих граждан их квартир. Вместо этого меры поддержки, которые государство предусмотрело для этой категории россиян в части оплаты квитанций ЖКХ, следует сделать более точечными.

«Нужно всесторонне оценивать все обстоятельства: человек временно попал в какие-то сложные жизненные ситуации или это имеет какой-то постоянный характер, или этот человек злоупотребляет какими-то нашими законами и делает это сознательно. То есть, если человек это делает сознательно, он может, но не хочет, тогда по решению суда такая возможность должна быть. Если это пенсионеры, например, или какие-то малообеспеченные люди, инвалиды, я считаю, что не нужно их лишать такого права. Я думаю, что нужно немножко с другой стороны подходить к этой проблеме. Этим людям надо помогать, то есть с помощью социальных, но более точечных выплат. Просто бывают люди, которые получают социальные выплаты, но тратят их не на погашение х долгов, а на какие-то другие нужды. Этот момент, может быть, нужно немножко пересмотреть, чтобы эти платежи шли не человеку, а шли именно на погашение ресурсно-снабжающим организациям».

Практика указывает на то, что закону вполне можно придать обратную силу. На это обстоятельство, комментируя предложение об отмене приватизации, указала арбитражный управляющий Ульяна Михайлова. Она также поделилась мнением о том, что если в подобном изменении государство действительно будет нуждаться, то механизм найдётся. Вопрос в том, насколько довольны переменами будут муниципалитеты. Из-за недостаточных средств в бюджете они медленно выполняют обязательства перед разными социальными группами. Образуются, например, очереди из сирот и переселенцев из аварийного жилья.

Фото: Ульяна Михайлова / «ВКонтакте»

«Что касается таких выводов, что есть какой-то большой класс собственников, которые не умеют управлять своим жильем, пусть статистику такую предоставят. Человек - собственник жилья, когда он попадает в долговые обязательства, по крайней мере, распоряжается своим имуществом, может в более скромное жилье переехать, погасить часть долгов. Он может, собственно говоря, еще каким-то образом порешать вопрос, пойти на более дешевый съем жилья, свою квартиру сдать. Это вопрос способности граждан принимать те или иные экономические решения. Это никак не связано с фактом: есть у них жилье в собственности или такое жилье у них отсутствует. Невозможно в нашей стране поручить муниципалитету с этим уровнем чиновников, который есть сегодня, с уровнем распределения денежных бюджетных средств, которые есть в стране, управлять чем-то. Они вообще в принципе не могут ничем управлять. Поэтому уж пусть это будет собственник, гражданин Российской Федерации, который это имущество оставит по наследству или распорядиться путем перехода в более скромное жилье, если у него появятся какие-то долги, которые он не может нести текущими денежными средствами».

Идея об отмене приватизации жилья – лишь вброс. Такой точкой зрения поделился директор муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов. По его словам, передачу квартир в руки собственников в 90-е годы нельзя считать корнем всех бед, в том числе проблем с неплательщиками.

«То, что жилье передали людям, это однозначно правильно. Человек в своем доме должен быть хозяином. Но, к сожалению, на Руси ведь оно исторически так: были хорошие хозяева, были плохие. Хороших должно быть больше, все больше и больше. Больше их не станет до тех пор, пока эту собственность им в руки не передадим. Сейчас тоже смотрите, есть подъезды лестничной клетки, откуда убирают цветочки, есть все разбитое и размалеванное. Ну да, пройдет, наверное, поколение, может быть, и в этих подъездах тоже зацветут цветы, но по-другому они цвести не будут, только после того, как человек обретет эту собственность, почувствует, что он за нее отвечает».

Тем временем эксперт в сфере ЖКХ, член правления Союза собственников недвижимости Псковской области Алексей Кириллов признался, что идея о деприватизации и возвращению к социальному найму его сильно удивила. Ведь за жилплощадь, которую люди занимают по договору социального найма, всё равно нужно платить. Причём не только за «коммуналку», но и за сам соцнайм. Так что никакая добровольная деприватизация не сможет стать полезным механизмом для малоимущих. К тому же в муниципальных бюджетах, уверен Алексей Кириллов, нет лишних средств, чтобы содержать эти квартиры.

«Они получат и одну, и вторую квитанцию. С чего лучше ему станет, если он квартиру свою отдаст? Каждый год видим, что муниципалитеты, наоборот, пытаются избавиться от муниципальной собственности, от этих квартир. У нас не могут они это содержать, не хватает тех, кто будет арендовать. Откуда появятся деньги? Государство опять? Помогите лучше малоимущим, сделайте так, чтобы малоимущих было меньше, а не квартиры от них отбирайте».

В том, что у государства хватит денег на то, чтобы заплатить долги бывших собственников, сомневается и руководитель центра председателей советов многоквартирных домов и ТОС города Пскова Наталья Старосельская. Помимо этого она отметила: люди, которые неспособны надлежащим образом содержать свой дом и управлять им, не всегда являются малообеспеченными.

«За своим жильем отвратительно смотрят не только социально незащищенные, но и очень состоятельные владельцы недвижимости, которые не участвуют в собраниях, не реагируют на предложения управляющих компаний, собственников. Таких случаев тоже очень много. Мы же видим, как владельцы нежилых коммерческих помещений, первых этажей многоэтажных домов не хотят участвовать в общих собраниях. По их вине тоже ведь ненадлежащим образом содержится дом. Под приватизацию уйти полностью - нет сегодня такой модели. А уйти выборочно, если речь идет об инициативе в отношении каких-то категорий граждан... Пожалуйста, только докажите, что это даст необходимый социальный эффект».

Вопрос о том, хватит ли в муниципальных бюджетах средств на содержание деприватизированных квартир, следует изучать глубже. Об этом рассказал депутат Псковской городской Думы по округу №11 Григорий Стороненков. Он напомнил, что после реформы ЖКХ люди долго «входили в колею» и усваивали то, что недвижимость теперь – их собственность, и что они должны управлять ей. Сейчас граждане, напротив, активно создают советы многоквартирных домов и ТОСы. На этом фоне идею отказа от приватизации Григорий Стороненков оценил негативно.

«Любая культура и любые новые веяния приживаются достаточно долго и болезненно. Хуже нет, когда ты начал, начал процесс, люди только-только начинают ощущать себя собственниками и понимают всю глубину ответственности и возможностей. И тут же мы начинаем обратный процесс. Но это не совсем правильно. У нас страна большая, как большой инертный корабль. Только мы развернулись в какую-то сторону и уже нацелились, хуже нет, когда капитан начинает вращать руль в противоположную сторону. Просто эту инерцию надо учитывать. На нее делать какую-то скидку».

Нужно сказать, что избавиться от «нищих собственников», вынудив их отдать государству ещё и квадратные метры, – довольно жестокая мера.

Может быть, инициатива и окажется экономически выгодной в некоторых уголках страны. Но уж точно не в Псковской области, дотационном регионе, расходы которого и так превышают доходную часть. Что, если на муниципалитеты области, подобной нашей, взвалят ещё и повинность принимать на содержание квартиры у тех, кто платить за них не в состоянии? Маловероятно, что выйдет что-то дельное.

Долги граждан перед системой жилищно-коммунального хозяйства, конечно, серьёзная проблема. Но решать её нужно другими способами.

Светлана Пикалёва