«Дневной дозор»: Нужно ли отменить приватизацию жилья и вернуться к социальному найму?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему «Нужно ли отменить приватизацию жилья и вернуться к социальному найму?» Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
В последнее время в России на уровне экспертного сообщества высказываются мысли о том, что массовая приватизация жилья в 90-е годы была ошибкой. По мнению специалистов, в стране не удалось сформировать класс так называемых «эффективных собственников», которые умели бы и хотели бы управлять своим домом, а ещё и располагали бы необходимыми средствами.
Сейчас миллионы граждан по всей стране лишь копят долги перед системой жилищно-коммунального хозяйства. А она, из-за недостатка средств на счетах, стагнирует и не имеет возможности развиваться нужными темпами. Итог печален: инфраструктура ЖКХ в подавляющем большинстве не соответствует современным стандартам, ветшает, периодически выходит из строя и остро нуждается в модернизации.
И раз «выбраться из этой ямы» за счёт малоимущего населения не удаётся, на федеральном уровне стали задумываться об ином подходе. Торгово-промышленной палатой по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства стала озвучиваться, например, идея о пересмотре жилищной приватизации. Её сторонники уверены, что выходом могла бы стать добровольная деприватизация, когда квартиры малоимущих россиян перешли бы в муниципальную собственность. Да, владеть квартирами тех, кто с трудом сводит концы с концами, обязали бы муниципалитет. Но в случае чего, он бы сам нёс всю ответственность за содержание жилплощади.
Нужно ли отменить приватизацию жилья и вернуться к социальному найму? Может ли добровольная деприватизация, действительно, стать полезным механизмом для малоимущих, которые не могут позволить себе платить за услуги ЖКХ? Об этом сегодня в программе «Дневной дозор».
Массовая приватизация 90-х годов была ошибкой. Лучше, когда у дома - один хозяин, а не десятки или сотни собственников. При таком раскладе и сдачей в найм, и сбором денег, занималось бы государство. Оно же отвечало бы и по долгам. Но раз уж приватизация состоялась, то у малоимущих собственников нельзя забирать квартиры. Таким мнением поделился директор управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов. Он напомнил, что малоимущие к тому же могут получать субсидии от государства на оплату услуг ЖКХ.
Закон обратной силы не имеет и иметь не должен. А поэтому проводить деприватизацию неправильно, отметил руководитель псковской управляющей компании «Комфортное домоуправление» Дмитрий Гусаков. Он признался, что ситуации, когда собственники не платят за услуги жилищно-коммунального хозяйства, есть и в его практике. Но такие вопросы нужно разбирать в судебном порядке, а уж точно не лишая принудительно всех малоимущих граждан их квартир. Вместо этого меры поддержки, которые государство предусмотрело для этой категории россиян в части оплаты квитанций ЖКХ, следует сделать более точечными.
Практика указывает на то, что закону вполне можно придать обратную силу. На это обстоятельство, комментируя предложение об отмене приватизации, указала арбитражный управляющий Ульяна Михайлова. Она также поделилась мнением о том, что если в подобном изменении государство действительно будет нуждаться, то механизм найдётся. Вопрос в том, насколько довольны переменами будут муниципалитеты. Из-за недостаточных средств в бюджете они медленно выполняют обязательства перед разными социальными группами. Образуются, например, очереди из сирот и переселенцев из аварийного жилья.
Фото: Ульяна Михайлова / «ВКонтакте»
Идея об отмене приватизации жилья – лишь вброс. Такой точкой зрения поделился директор муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов. По его словам, передачу квартир в руки собственников в 90-е годы нельзя считать корнем всех бед, в том числе проблем с неплательщиками.
Тем временем эксперт в сфере ЖКХ, член правления Союза собственников недвижимости Псковской области Алексей Кириллов признался, что идея о деприватизации и возвращению к социальному найму его сильно удивила. Ведь за жилплощадь, которую люди занимают по договору социального найма, всё равно нужно платить. Причём не только за «коммуналку», но и за сам соцнайм. Так что никакая добровольная деприватизация не сможет стать полезным механизмом для малоимущих. К тому же в муниципальных бюджетах, уверен Алексей Кириллов, нет лишних средств, чтобы содержать эти квартиры.
В том, что у государства хватит денег на то, чтобы заплатить долги бывших собственников, сомневается и руководитель центра председателей советов многоквартирных домов и ТОС города Пскова Наталья Старосельская. Помимо этого она отметила: люди, которые неспособны надлежащим образом содержать свой дом и управлять им, не всегда являются малообеспеченными.
Вопрос о том, хватит ли в муниципальных бюджетах средств на содержание деприватизированных квартир, следует изучать глубже. Об этом рассказал депутат Псковской городской Думы по округу №11 Григорий Стороненков. Он напомнил, что после реформы ЖКХ люди долго «входили в колею» и усваивали то, что недвижимость теперь – их собственность, и что они должны управлять ей. Сейчас граждане, напротив, активно создают советы многоквартирных домов и ТОСы. На этом фоне идею отказа от приватизации Григорий Стороненков оценил негативно.
Нужно сказать, что избавиться от «нищих собственников», вынудив их отдать государству ещё и квадратные метры, – довольно жестокая мера.
Может быть, инициатива и окажется экономически выгодной в некоторых уголках страны. Но уж точно не в Псковской области, дотационном регионе, расходы которого и так превышают доходную часть. Что, если на муниципалитеты области, подобной нашей, взвалят ещё и повинность принимать на содержание квартиры у тех, кто платить за них не в состоянии? Маловероятно, что выйдет что-то дельное.
Долги граждан перед системой жилищно-коммунального хозяйства, конечно, серьёзная проблема. Но решать её нужно другими способами.
Светлана Пикалёва