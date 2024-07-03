ЖКХ

Площадки для ТКО обустроили в красногородской деревне по требованию прокуратуры

Контейнеры и площадки для накопления твердых коммунальных отходов появились в деревне Мыза Красногородского муниципального округа после вмешательства прокуратуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Прокуратура провела проверку деятельности органов местного самоуправления и установила, что в деревне Мыза фактически отсутствуют площадки для накопления ТКО. Не соблюдены требования санитарно-эпидемиологического законодательства о необходимости установления твердого (асфальтового, бетонного) покрытия с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждения, обеспечивающего предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки. Не установлены контейнеры для складирования отходов в необходимом количестве.

В связи с этим прокуратура района направила в суд административное исковое заявление об обязании органа местного самоуправления установить и обустроить надлежащим образом площадки для накопления твердых коммунальных отходов и контейнеры для складирования отходов в необходимом количестве. Исковое заявление рассмотрели и удовлетворили.

В настоящее время администрация Красногородского муниципального округа в деревне Мыза установила контейнеры и обустроила надлежащим образом площадки для накопления отходов.