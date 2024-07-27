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ЖКХ

Причины двухнедельного отключения горячей воды перечислили в «Псковских тепловых сетях»

02.08.2024 12:31|ПсковКомментариев: 0

Двухнедельное отключение горячей воды организуют для проведения необходимых ремонтных работ на сетях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети».

Фото: «Псковские тепловые сети»

«Мы подняли тему временных сетей, закольцовок и возможности работать без отключения горячего водоснабжения. Ожидаемо, данная тема оказалась вам близка и интересна. Ну а как ей не быть близкой, когда каждый из жителей нашего богоспасаемого города две недели кипятит воду в кастрюле. А мысленно разжигает костёр для сотрудников нашего предприятия, которые мало того, что отключили горячую воду, так ещё и весь двор раскопали!» — обратились к псковичам в ПТС.

Специалисты отметили, что работать без отключения горячего водоснабжения, теоретически, возможно, но на практике это невыполнимо. Некоторые котельные в городе невозможно заменить в полном объеме.

«Есть у нас котельные: Конная и Народная. Данные котельные имеют соизмеримые мощности и находятся примерно в одном районе. При правильном подходе они бы могли друг друга замещать или нет? На первый взгляд, могли бы. Но если начать разбираться более подробно, то эта затея начинает выглядеть утопично. Самый главный камень преткновения - это пропускная способность магистральных тепловых сетей и сетевых установок. Даже если котельная может выработать необходимый объем теплоносителя для двух смежных микрорайонов, не факт, что его можно "запихнуть" в одну трубу. Да и вы представьте, какое нужно нагнетать давление в сетях, чтобы "пропихнуть" теплоноситель до самого дальнего участка микрорайона», – добавили в ПТС.

Даже если это удастся сделать, все сети должны быть задействованы в процессе поставки теплоносителя, и это в корне противоречит принципу двухнедельной остановки теплоисточников, заметили специалисты. 

«Мы их для того и останавливаем летом, чтобы провести ремонтные работы на участках магистральных сетей. А если все сети будут задействованы летом, то единственное, что мы можем обслужить - это котельные. Вы понимаете, что тогда ждёт нас зимой? В угоду летнему комфорту мы войдём в отопительный сезон с гнилыми трубами, которые начнут рваться. И всю зиму мы будем их ремонтировать. А сделать это без отключения жилых домов не получится», – уточнили на предприятии.

Также ремонтные работы проводят управляющие организации, которые обслуживают многоквартирные жилые дома. За отопительный период накапливается масса ремонтных работ на внутридомовых сетях, которую необходимо сделать за остановочный сезон.

«Плюс ещё есть промывки и опрессовки сетей отопления и горячего водоснабжения. Про них тоже нельзя забывать. Ну и что мы тогда получим в сухом остатке? Сети нашего предприятия не будут отремонтированы, внутридомовые сети тоже будут ещё в более плачевном состоянии. Такой подход приведёт только к одному. Через 3-5 лет все сети города нужно будет менять, да ещё и в полном объёме. В таком случае проще будет построить новый город, а сюда просто на экскурсии приезжать», – заключили «Псковские тепловые сети».

Теги: #Псковские тепловые сети
Источник: Псковская Лента Новостей
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