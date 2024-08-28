ЖКХ

Игрушечный автомат нашли при прочистке ливневой канализации в Пскове

Сотрудники Горводоканала нашли игрушечный автомат при прочистке ливнёвой канализации по улицам Бастионной и Ротной в Пскове.Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия.

Фото: Горводоканал

Происхождение и модель определить не удалось. Это пластмассовая игрушка. «Вещь для содержимого городских сетей нетривиальная», - добавили на предприятии.

Промывка и прочистка, восстановление и текущий ремонт дождеприемных и смотровых колодцев – обязательная ежедневная тяжелая работа.«Чтобы достать крупный мусор, рабочие тратят больше сил и времени»,- рассказали в Горводоканале.