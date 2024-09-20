ЖКХ

Найден способ сэкономить в платежах за отопление

Найден способ сэкономить в платежах за отопление - Минстрой предлагает регионам самим решать, когда переходить на единые нормативы, это поможет уберечь кошельки россиян.

Нормативом потребления коммунальных услуг считается объем ЖКУ-ресурсов, который, по оценкам специалистов, средний гражданин использует за месяц. Норматив применяется при начислении платы за коммунальные услуги, если нет счетчиков. Согласно действующим правилам, региональные власти вправе принять решение о поэтапном переходе к единым нормативам при условии утверждения программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отдельных категориях многоквартирных домов, предусматривающих в том числе установку приборов учета. Если такое решение было принято, то единые нормативы в субъектах должны были бы появиться не позднее 1 января 2024 года.

Однако не все регионы оказались к этому готовы, пояснила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Поэтому сроки обретения единых коммунальных стандартов в прошлом году вновь перенесли. Действующим законодательством для всех субъектов утверждена одинаковая предельная дата перехода на единые нормативы потребления коммунальных услуг — 1 января 2025 года.

Но в Минстрое решили, что и здесь возможны усовершенствования. «Большинство регионов РФ для расчета платы за жилищно-коммунальные услуги уже используют единые нормативы, — сообщила пресс-служба ведомства. — В остальных субъектах для обеспечения плавного перехода на единые нормативы и недопущения существенного роста платы за ЖКУ, прежде всего за отопление, мероприятия выполняются поэтапно, в соответствии с утвержденными региональными программами энергосбережения».

Разработанный ведомством очередной проект постановления правительства на эту тему наделяет регион правом самостоятельно устанавливать срок перехода на единые нормативы с учетом климатических особенностей, технических параметров многоквартирных домов и элементов коммунальной инфраструктуры, конструктивных элементов зданий и сооружений, а также условий предоставления коммунальных услуг.

«Окончательная дата перехода должна быть утверждена каждым регионом самостоятельно в соответствии с разработанной программой энергосбережения. Таким образом, итоговая дата не будет ограничена федеральным законодательством, а переход на единые нормативы может быть осуществлен после 1 января 2025 года», — говорится в сообщении на сайте Минстроя.

По мнению авторов документа, введение единых нормативов позволит исключить резкий рост платы в первую очередь за отопление в многоквартирных домах. В Госдуме считают, что проблему можно решить и другим путем, пишет «Парламентская газета». Вместо перехода на единые нормативы региональным властям необходимо активнее внедрять приборы учета в многоэтажках и повышать их энергоэффективность, что позволило бы снизить потребление ресурсов, а значит, и плату за них, убеждена Светлана Разворотнева.

Депутат напомнила, что Минстрой уже неоднократно переносил дату принятия новых нормативов в регионах в соответствии с новой методикой.

«В принципе, понятно, почему это происходит. Потому что действительно применение этих нормативов может привести к серьезному росту платежей за коммуналку в многоквартирных домах с высоким уровнем износа. И когда пришел очередной срок принятия этих нормативов, вышел новый проект постановления, который дает право регионам самостоятельно определять дату перехода на нормативы с учетом климатических и разных других особенностей. Такой вот хороший способ не принимать непопулярные решения», — уточнила парламентарий.

Разворотнева добавила, что, «возможно, Минстрой в этом и прав»: не стоит сейчас «по поводу этих нормативов какие-то принимать решения».

«Нужно отменить возможность вообще использовать нормативы и действительно устанавливать приборы учета везде, где их можно установить, — подчеркнула депутат. — Устанавливать порядок расчета исключительно по приборам учета, а в противном случае вводить повышающий коэффициент, как это сделала Москва, — в трех-пятикратном размере. Либо штрафы для собственников, не установивших прибор учета, тогда все сразу встанет на свои места».