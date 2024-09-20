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Тепловые сети на улице Кузбасской Дивизии в Пскове оказались забиты известковыми отложениями

Тепловые сети на улице Кузбасской Дивизии в Пскове оказались забиты известковыми отложениями. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

Фото здесь и далее: «Псковские тепловые сети»

«Буквально неделю назад мы говорили, что нам нужно прочистить сети горячего водоснабжения только в домах: №30 и №30А. Но пока мы готовили для вас эти репортажи, выяснилось, что мы немного погорячились с выводами. В прочистке нуждаются ещё как минимум два дома: №48 по улице Кузбасской Дивизии и №31 по улице Западной», - рассказали специалисты.

В «Псковских тепловых сетях» отметили, что проблема везде одна - это сети горячего водоснабжения, которые полностью забиты известковыми отложениями. «География распространения воды из подземного водозабора расширяется, соответственно, и количество проблемных домов тоже кратно увеличивается», - пояснили на предприятии.

«Для наших сетевых участков все эти работы тоже в новинку. Возьмём для примера Кузбасскую Дивизию. Сетевой участок №8 доселе не встречался с подобными отложениями. Прикиньте сами. Все сети, которые нам сейчас нужно прочищать, не отбыли в эксплуатации и пяти лет. Их прокладывали буквально вчера. А сегодня мы имеем "вафельные заводы" по всему Завеличью», - обозначили проблему специалисты

Определить точное место выпадения этого осадка практически невозможно. В случае с улицей Кузбасской Дивизии работы были разбиты на три фазы. Сначала чистили подходящие к дому сети, которые оказались не сильно забитыми. Потом сети на доме №30а, а сейчас уже перешли на дом №30.

«По фотографиям вы сами можете оценить масштаб проблемы. Трубы забиты почти целиком. О какой нормальной циркуляции горячего водоснабжения может идти речь. Пробить такой слой остатка не сможет даже раствор соляной кислоты. В одной из наших публикаций мы ставили такой эксперимент на нашем Центральном тепловом пункте. Тогда наши коллеги пытались спасти кожухотрубный теплообменник, но безуспешно. Кислота готова была разъесть что угодно, но только не выпавший осадок», - поделились в «Псковских тепловых сетях».

На предприятии пояснили, что горячую воду нельзя подготавливать так, как готовится теплоноситель. «Это может вызвать аллергические реакции. Да и дистиллированной водой мыться не очень удобно, так как даже мыло смыть не получится. И она будет золотой, если говорить о себестоимости», - добавили специалисты.

«Очень вас просим, не воспринимайте наши публикации как какие-то пугалки. Дескать, мы пытаемся "осквернить" подземный водозабор или саму программу "Чистая вода". Такую цель мы не преследуем. Мы просто пытаемся объяснить жителям, что отсутствие в их квартирах горячей воды, да ещё и по несколько недель, помимо основной двухнедельной остановки, - это не хулиганские действия со стороны нашего предприятия. У нас нет врагов, которые живут в этих домах. Мы не хотим никого заставить страдать! Мы сами не в восторге от того, что вынуждены тратить время на все эти бесконечные прочистки сетей, вместо того, чтобы заниматься ремонтом и прокладкой новых трасс», - заключили на предприятии.