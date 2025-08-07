ЖКХ

В деревне Задолье Псковского района построен внутрипоселковый газопровод

Деревня Задолье Псковского района готовится к приему сетевого природного газа в рамках догазификации, сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

Фотография: ООО «Газпром межрегионгаз Псков»

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» построили внутрипоселковый газопровод в деревне Задолье.

Новые сети протяженностью 6,8 км проложены в рамках догазификации, они создали возможность для газификации 57 домовладений. Для надежного газоснабжения потребителей смонтированы три пункта редуцирования газа.

К настоящему времени от жителей населенного пункта принята 31 заявка на догазификацию. 19 собственников заключили с газовой компанией комплексные договоры, в рамках которых ведется строительство сетей для домовладения и его подготовка к приему газа.