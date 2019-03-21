Фотофакт: В Пскове у входа в Росреестр увидела раненого ужа, который шипел и извивался

Подрядчик ведет подготовку участка под строительство второй очереди кладбища «Крестовское»

Вертолетная площадка появится рядом с новым Перинатальным центром в Пскове

Свидетельства об окончании музыкальной школы при колледже искусств вручены 6 выпускникам

Расходы по программе «Развитие здравоохранения» в Псковской области увеличат почти на 355 тысяч рублей