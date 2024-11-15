Культура

В Печорах состоялись познавательные кинопоказы в рамках проекта «Город мастеров»

В городе Печоры прошел седьмой этап культурно-образовательного кластера «Город мастеров», который открыл серию кинопоказов и творческих встреч с режиссёрами и актёрами в рамках мастерской «В мире кино и театра». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фотографии предоставлены организаторами

Проект проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив, а его разработчиком и организатором является Центр кинофестивалей и международных программ.

В Печорском районном центре культуры состоялся кинопоказ фильма «Каждый мечтает о собаке», адресованного юным зрителям. Это драма взросления, снятая по повести Владимира Железникова. Главные роли в фильме сыграли Константин Крюков, Катерина Шпица, Иван Колесников, Сергей Никоненко, Игорь Костолевский и Ирина Купченко. На мероприятии присутствовали учащиеся школ г. Печоры. Кинопоказ прошёл при полном аншлаге, по завершении состоялась творческая встреча с режиссёром Ольгой Беляевой. Юных зрителей очень заинтересовал сюжет фильма, и режиссёру было задано много вопросов, на которые они получили исчерпывающие ответы.

Перед началом второго кинопоказа фильма «Кукольный дом» режиссер Ольга Беляева рассказала о работе над фильмом, премьера которого состоялась месяц назад, об актерах и идее его создания. Фильм был тепло встречен публикой, который благодаря своему эмоциональному фону, оставил ощущение нежности и теплоты.

Татьяна Шумова, заслуженный деятель искусств РФ, президент Центра кинофестивалей и международных программ рассказала: «Открыта новая страница культурно-образовательного кластера «Город мастеров». Нас очень обрадовал интерес детской и молодёжной аудитории к представленным фильмам. Об этом свидетельствуют многочисленные вопросы о фильме, его актерах и съёмочному процессу, заданные режиссёру на творческих встречах. Впереди нас ждут новые кинопоказы, встречи с режиссёрами и актерами, рассказами об истории киноискусства и последних работах известных российских мастеров. Именно это и является основной целью нашей киномастерской».