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Интерактив: Почему в новом Псковском перинатальном центре старая сантехника?
Почему в новом псковском роддоме старая сантехника?! В отделении Патологии на 4 этаже будущие мамы не могут с прошлого года дождаться штатного сантехника. В санузлах нескольких палат забиты сливы раковин и душевых кабин. Вода стоит, никуда не уходит. Сложно осуществлять элементарную гигиену в таких условиях. О данной проблеме знает медперсонал. Сотрудники множество раз делали заявку на визит сантехника, но воз и ныне там. Поговаривают, что сантехник числиться в Псковском перинатальном центре и получает зарплату, но свою работу не выполняет. Более того, этого сантехника в отделении патологии не видели с прошлого года. То ли праздники у человека так затянулись, не до мелочей, то ли он - человек-невидимка с невидимыми результатами работы. Однако странно, что в новом здании вообще есть такие проблемы.
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Интерактив: Почему в новом Псковском перинатальном центре старая сантехника?
Почему в новом псковском роддоме старая сантехника?! В отделении Патологии на 4 этаже будущие мамы не могут с прошлого года дождаться штатного сантехника. В санузлах нескольких палат забиты сливы раковин и душевых кабин. Вода стоит, никуда не уходит. Сложно осуществлять элементарную гигиену в таких условиях. О данной проблеме знает медперсонал. Сотрудники множество раз делали заявку на визит сантехника, но воз и ныне там. Поговаривают, что сантехник числиться в Псковском перинатальном центре и получает зарплату, но свою работу не выполняет. Более того, этого сантехника в отделении патологии не видели с прошлого года. То ли праздники у человека так затянулись, не до мелочей, то ли он - человек-невидимка с невидимыми результатами работы. Однако странно, что в новом здании вообще есть такие проблемы.
Александр