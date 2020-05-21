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Фотофакт: Недоступные скамейки в Пскове

29.05.2020 12:15|ПсковКомментариев: 0

Скамейки на улицах, в парках и скверах города Пскова обмотали сигнальной лентой, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Также на них появились объявления следующего содержания: «Уважаемые жители и гости города Пскова! В связи с отменой запрета на прогулки просим отнестись с пониманием к оставшимся ограничительным мерам в связи с распространением COVID-19».

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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