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Крик души. Помогите справиться с вечной помойкой на пересечении улиц Первомайская и Труда. Регулярно сюда подкидывается строительный мусор.
Каждый раз отправляю фотографии в Контрольное управление администрации Пскова, но там говорят, что с удовольствием помогли бы, но не могут. Регоператор по обращению с ТКО — опция в данном случае бесполезная. По три раза им приходится звонить, чтоб обычный мусор вывезли.
Просим рассмотреть вопрос об установке спецконтейнеров для строительного мусора.
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Интерактив: Помогите справиться с вечной помойкой
Крик души. Помогите справиться с вечной помойкой на пересечении улиц Первомайская и Труда. Регулярно сюда подкидывается строительный мусор.
Каждый раз отправляю фотографии в Контрольное управление администрации Пскова, но там говорят, что с удовольствием помогли бы, но не могут. Регоператор по обращению с ТКО — опция в данном случае бесполезная. По три раза им приходится звонить, чтоб обычный мусор вывезли.
Просим рассмотреть вопрос об установке спецконтейнеров для строительного мусора.
Сергей