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Россияне культурой вождения, по моему личному мнению, не отличались никогда, а о культуре парковки в строго положенных для этого местах и вовсе не слышали. Однако, находятся особого рода индивидуумы, считающие, что раз права есть – мир упадет к их колесам.
Я все понимаю, люди паркуются на зеленых зонах, потому что нет парковочных мест в час пик, занимают детские площадки, потому что парковочных мест не хватает уже во дворах. Это все, хоть и неправильно, но по-человечески понять можно. Вот только здесь – парковка торгового центра.
Места вокруг полно, хоть два парковочных места займи, никто и слова не скажет, но житель Северной столицы решил, что ему жизненно необходимо припарковаться посередине парковки, так, чтобы перегородить дорогу всем.
Дорогие псковичи, это тот случай, когда пример с культурной столицы точно брать не надо.
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Интерактив: Я паркуюсь как ...
Россияне культурой вождения, по моему личному мнению, не отличались никогда, а о культуре парковки в строго положенных для этого местах и вовсе не слышали. Однако, находятся особого рода индивидуумы, считающие, что раз права есть – мир упадет к их колесам.
Я все понимаю, люди паркуются на зеленых зонах, потому что нет парковочных мест в час пик, занимают детские площадки, потому что парковочных мест не хватает уже во дворах. Это все, хоть и неправильно, но по-человечески понять можно. Вот только здесь – парковка торгового центра.
Места вокруг полно, хоть два парковочных места займи, никто и слова не скажет, но житель Северной столицы решил, что ему жизненно необходимо припарковаться посередине парковки, так, чтобы перегородить дорогу всем.
Дорогие псковичи, это тот случай, когда пример с культурной столицы точно брать не надо.
Елена