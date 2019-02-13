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Город Псков украшается к Ганзейским дням нового времени. ФОТО

Совсем скоро в Пскове торжественно откроются Международные Ганзейские дни нового времемни. О том, как город готовится к этому знаменательному событию вы можете увидить в фоторепортаже Владимира Забияко.

Напомним, 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени пройдут в Пскове с 27 по 30 июня. Событие будет посвящено самому долговечному международному торгово-экономическому союзу в мире, утвержденному еще в середине XII века и продолжающему существовать в обновленном варианте до сегодняшнего дня. В «Новую Ганзу» входят не только те города, которые входили в средневековую Ганзу, но и те, которые сумели доказать наличие торговых связей с Ганзой в эпоху средневековья. В настоящее время в состав Ганзейского союза входят 190 городов из 16 стран Европы, в том числе 14 российских городов, одним из которых является Псков.

В рамках 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени состоится целый ряд мероприятий, который объединит жителей десятков европейских и российских городов Ганзейского союза: Ганзейский форум приграничного сотрудничества «Путь навстречу», Международные кинофестиваль «Западные ворота», фестиваль клубов исторической реконструкции, мультимедийный фестиваль фотохудожников «Цвет белой стены», хоровой праздник и многие другие.

Для участия в Международных Ганзейских днях в Пскове зарегистрировались делегации из 88 городов Ганзейского союза, в общей сложности 1600 человек.