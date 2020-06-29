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Более 27,5 тысяч псковичей обратились за помощью на «горячую линию» ПФР

С начала года более 27 тысяч 602 жителя Псковской области обратились за консультациями по телефонам «горячей линии» ПФР. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОПРФ по региону.

В региональном Отделении ПФР и во всех управлениях и клиентских службах ПФР области работают телефоны «горячей линии», по которым в рабочее время можно проконсультироваться по вопросам пенсионного и социального обеспечения, относящимся к компетенции ПФР. Номера телефонов «горячих линий» размещены на сайте ПФР в разделе «Контакты региона».

В ОПФР обратили внимание, что сведения о персональных данных гражданина (например, о выплаченных суммах пенсии) являются конфиденциальной информацией и могут быть получены только при непосредственном обращении в Пенсионный фонд по месту жительства при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Консультирование по конфиденциальным сведениям возможно только при сообщении оператору «кодового» слова, информация о котором ранее лично представлена гражданином в клиентскую службу.

Также псковичам напомнили, что в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции прием граждан в клиентских службах осуществляется по предварительной записи и только по тем услугам, которые нельзя получить дистанционно через личный кабинет на сайте ПФР или портале госуслуг. Исключение составляет прием заявлений на выплату пособия на погребение.

Записаться на прием в клиентскую службу можно через электронный сервис предварительной записи. Он доступен в открытой части сайта Пенсионного фонда и не требует входа в личный кабинет. Помимо этого, записаться можно по телефонным номерам учреждений ПФР, указанным на сайте в разделе «Контакты региона».

Добавим, что письменные обращения граждан и организаций можно направлять через сайт ПФР.