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Михаил Ведерников в 40-ую годовщину Олимпиады-80 встретился с ее призерами-псковичами

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с заслуженными спортсменками по академической гребле, призерами 22-х Олимпийских игр 1980-го года. Мероприятие приурочено к 40-летию летней Олимпиады в Москве, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации области.

«На Олимпиаде-80 мы завоевали 195 медалей, заняв первое место. Это важное событие в истории страны и спорта, хороший пример для наших молодых спортсменов, которые занимаются греблей. Вы, конечно, являетесь героями для всех нас, людьми, на которых нужно равняться», — заметил глава региона и в честь памятной даты вручил призерам Олимпиады-80 памятные подарки.

В продолжение Михаил Ведерников в неформальной обстановке пообщался с заслуженными спортсменками. Чтобы окунуться в атмосферу Олимпиады, глава региона вместе именитыми гребчихами посмотрел документальный фильм о том, как проходили международные соревнования. Участницы легендарной команды поделились с Михаилом Ведерниковым своими воспоминаниями об участии в Олимпиаде, рассказали о тяжелых и напряженных заездах, а также о той дружественной атмосфере, которая царила в Москве летом 1980-го года.

Во время беседы, которая прошла в живой, непринужденной обстановке, губернатор интересовался тем, как шла подготовка к олимпийским стартам, как формировалась команда. Спортсменки показали свои олимпийские медали и рассказали, что подготовка к решающим заездам заняла 4 года, и тренировки подчас проходили в поистине экстремальных условиях.

Президент Олимпийского совета Псковской области, призер Олимпиады-80 Светлана Семенова обратила внимание, что и сейчас среди псковичей очень много перспективных гребцов. «Мы готовы делиться своими знаниями. Часто встречаемся с учащимися. В беседах стараемся, чтобы от нас шла дополнительная мотивация, энергетика», — заметила она.

Глава региона согласился, что общение именитых спортсменов с молодежью очень важно. «У нашей гребной базы богатейшая история, но работают они, к сожалению, в спартанских условиях», — заметил Михаил Ведерников. Он напомнил, что за последнее время предприняты серьезные усилия по обновлению материально-технической базы. В прошлом году в школу олимпийского резерва были переданы 18 новых спортивных лодок, в этом году ожидается еще поступление. Кроме того, планируется поставить новые тренажеры в зал, где сейчас завершаются ремонтные работы.

Кроме того, губернатор подчеркнул, что с новым руководством региональной профсоюзной организации, в чьей собственности находится здание гребной базы, уже достигнута договоренность, что помещения со следующего года будут постепенно приводиться в надлежащее состояние. Спортсменки поблагодарили губернатора за внимание к гребному спорту, отметив, что материальная база спортивной школы давно нуждалась в модернизации.

Глава региона отметил высокий профессионализм тренерского состава школы, который заинтересован в качественной подготовке спортсменов. «Вижу, что и у ребят глаза горят. Если будут хорошие лодки, оборудование, условия для занятий, то будут хорошие результаты», - заключил Михаил Ведерников.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя комитета по спорту Псковской области Галина Макарова и декан социально-гуманитарного факультета Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, руководитель Музея Олимпийской славы Псковщины Дмитрий Белюков, который в ходе общения передал губернатору свою книгу «Олимпийская слава Псковщины».

Напомним, Олимпиада-80 прошла в Москве с 19 июля по 3 августа 1980 года, это были первые в истории Олимпийские игры на территории стран Восточной Европы. Это 5 млн зрителей, 36 мировых рекордов и труд полумиллиона человек, участвовавших в подготовке спортивного мероприятия. Две летние недели 1980 года стали по-настоящему триумфальной страницей в истории нашей страны.