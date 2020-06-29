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Николай Романов: Если в районе первым вас встречает пьяный, значит, пора звать инвестора

21.07.2020 15:11|ПсковКомментариев: 0

Новое поколение думает, что хлеб растет на дереве или сразу появляется на полках. Так сегодня, 21 июля, в прямом эфире на радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm) председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов прокомментировал критику некоторых сельхозпредприятий, работа которых сопровождается специфическим запахом.

При этом гость студии отметил, что подобной критики становится все меньше, потому что жители региона сами трудоустраиваются на эти предприятия. «Люди даже с городов пришли работать на эти предприятия. Почти 90% молодежи, которые уезжали на заработки в Москву или Санкт-Петербург, возвращается. А зачем уезжать, если можно по 70 тысяч рублей получать у нас, не покидая родного дома?» - добавил он.

Николай Романов подчеркнул, что в Псковской области развивается как фермерство, так и крупное сельхозпроизводство. «Пока на уровне Министерства сельского хозяйства Псковская область неплохо смотрится. И по показателям по СЗФО мы неплохо выглядим. Мы тоже не хотим допускать ошибок по отношению к нашим инвесторам. Это серьезный бизнес, в который вкладываются большие средства», - пояснил он.

«Если первый, кого ты видишь в районе, – это пьяница, значит пора сюда привлекать инвестора», - заключил Николай Романов.

Теги: #эхо москвы в пскове #Эхономика #АПК #сельское хозяйство
Источник: Псковская Лента Новостей
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