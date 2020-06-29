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1 сентября торжественные линейки в Псковской области проведут для 1 и 11 классов

Торжественные линейки 1 сентября в Псковской области проведут для 1 и 11 классов. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram.

«Многие обращались на тему проведения праздничных линеек для учеников первых классов, для тех, кото будет учить последний год в школе. Я абсолютно разделяю мнение родителей, что для детей это праздник и, конечно, нужно постараться учесть эти пожелания», - рассказал Михаил Ведерников.

Он отметил, что вопрос уже обсудили с главой регионального Роспотребнадзора Александром Нестеруком. «Предварительно договорились, что с определенными ограничениями это сделать можно будет. Только для указанных классов. Окончательное решение примем ориентировочно 25 августа», - заключил губернатор.