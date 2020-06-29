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Доступность школ для маломобильных учеников проверили в Пскове

Активисты «Единой России» вместе с экспертами провели рейд по школам Пскова. Они побывали в многопрофильном лицее №4 на улице Коммунальной и Псковском педагогическом комплексе – школе №26. Общественники проверили их на предмет доступности для маломобильных учеников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

В ходе рейда эксперты пробовали попасть в здания с использованием пандусов и оценивали, насколько удобно и безопасно это смогут делать дети.

Вход в многопрофильный лицей №4 сделан по всем нормативам доступной среды. Дети на инвалидных колясках смогут не только беспрепятственно подняться к крыльцу, но и въехать в здание. Вдоль пандуса оборудованы специальные поручни. Эксперты отметили отсутствие порога при входе в дверь, а также возможность беспрерывного движения без препятствий. Кроме того, участники рейда обратили внимание, что наклон конструкции соответствует нормам, а через каждые несколько метров оборудованы горизонтальные площадки для отдыха и разворота. Новый пандус в многопрофильном лицее появился весной этого года.

«Это большой шаг вперед. Ребенок с инвалидностью сможет удобно попадать в здание школы и покинуть его. Доступность очень важна для социализации ребенка с инвалидностью, потому что он общается в обычной среде и в дальнейшем будет чувствовать себя комфортно в жизни. Те дети, которые обучаются с ним, - им тоже будет комфортно», - отметила региональный координатор партпроекта «Единая страна - доступная среда», депутат Псковского областного Собрания Марина Борисенкова.

Небольшой недочет эксперт обнаружила и на тротуаре рядом со школой, где не оказалось ровного спуска для переезда через дорогу. Такое же препятствие участники рейда выявили около 26-й школы. Для того, чтобы проехать к пандусу на коляске, необходимо преодолеть барьер в виде бордюрного камня.

К конструкции пандуса у школы №26 замечаний у общественников не возникло. Угол наклона не выше допустимого, есть площадки для разворота. Пандус сделан из железной сетки, которая не задерживает грязь и снег.

Подобные рейды планируется продолжить, эксперты посетят другие образовательные учреждения областного центра.

«Все больше и больше появляется учреждений, оборудованных для маломобильных групп граждан. Наверное, невозможно сделать все и сразу, но то, что с каждым годом постепенно повышается доступность учебных заведений – это, конечно, радует», - подытожила Марина Борисенкова.