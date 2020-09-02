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Псковская полиция задержала наркокурьера

Псковская полиция задержала курьера-закладчика незаконного интернет-магазина. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по региону, задержанным оказался 30-летний уроженец Камчатского края, ранее судимый за незаконное хранение наркотических средств. С 2017 года он проживал в деревне Славковичи Порховского района, ранее - в Санкт-Петербурге.

По версии следствия, задержанный действовал в составе организованной группы, занимался незаконным сбытом наркотических средств бесконтактным способом. В его обязанности входили фасовка и распространение запрещенных веществ через так называемые «тайники-закладки» на территории региона.

Во время обыска полицейские обнаружили у молодого человека 9 расфасованных свертков, приготовленных для дальнейшего сбыта, а также электронные весы и упаковочный материал.

На момент задержания злоумышленник успел оборудовать около 40 «тайников» на территории Порховского района. Все закладки изъяты и направлены на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» УК РФ и пунктом «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ «Сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору». Мужчина дал признательные показания. Расследование продолжается.