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Псковская полиция посетила семинар по вопросам маркировки продукции

Представители псковской полиции приняли участие в семинаре по вопросам маркировки и системы прослеживаемости продукции. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 8 сентября для субъектов Северо-Западного федерального округа при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации прошел обучающий семинар.

Тема мероприятия – «Маркировка и система прослеживаемости продукции – эффективный метод противодействия незаконному обороту промышленной продукции в Российской Федерации».

В семинаре приняли участие члены областной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, сотрудники правоохранительных и контролирующих органов. Псковскую полицию представили сотрудники регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции.

Участникам напомнили, что с 1 июля 2020 года началась обязательная маркировка табака, обуви и лекарств, а значит оборот немаркированной продукции данных товарных групп прекращен. В ходе мероприятия обсуждались вопросы эффективного взаимодействия всех заинтересованных участников рынка и субъектов контроля в сфере противодействия распространению немаркированных промышленных товаров и нанесения ущерба экономическому развитию страны.