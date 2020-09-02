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СберМобайл получил международную премию

Виртуальный оператор связи СберМобайл, входящий в экосистему Сбербанка, получил международную премию MVNO Awards в номинации Most Innovative MVNO («Самый инновационный MVNO»), став первым российским обладателем этой престижной международной награды. Об этом сообщает пресс-служба банка.

С момента коммерческого запуска СберМобайл последовательно реализует стратегию инновационного подхода к формированию и предложению клиентам современных цифровых возможностей: полностью безбумажные процессы подключения и обслуживания, комплексные услуги за счет использования передовых технологий и платформ. Сегодня компания обладает крупнейшими в России коммуникационными платформами по передаче сообщений, голосового и видеотрафика, а также предоставляет клиентам решения в области автотелематики, интернета вещей (Internet of Things) и других коммуникационных сервисов.

«СберМобайл всего за пару лет вышел на лидирующие позиции среди российских MVNO и стал неотъемлемым элементом нашей экосистемы, с которым тесно интегрированы многие сервисы Группы Сбербанк. Важнее всего то, что компания ориентируется на самые современные технологии и всегда стремится дать своим клиентам максимум возможного по оптимальным тарифам. Я от всей души поздравляю нашу дочернюю компанию с международным признанием и желаю коллегам и дальше развиваться столь же динамично, задавая новый стандарт работы MVNO в нашей стране», - сказал первый заместитель председателя Правления Сбербанка Лев Хасис.

«Мы запустили проект СберМобайл ровно два года назад, и награда ʺСамый инновационный MVNOʺ подвела итог продуктивной работы команд ʺСбербанк-Телекомаʺ и Сбербанка. Нам удалось заложить прочный фундамент для дальнейшего успеха на высококонкурентных рынках мобильной связи и интернета вещей», - отметил генеральный директор «Сбербанк-Телеком» Руслан Гурджиян.

MVNO Awards — международная премия для виртуальных операторов сотовой связи, которая традиционно вручается на MVNOs World Congress с участием свыше 100 лидеров индустрии со всей планеты — крупнейшем событии в отрасли. В 2020 году премия состояла из 11 номинаций, на которые претендовали MVNO (Mobile Virtual Network Operator), MNO (Mobile Network Operator) и MVNE (Mobile Virtual Network Enabler).