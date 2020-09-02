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В Великих Луках выполнен капремонт системы электроснабжения в доме на Новоселенинской

В многоквартирном доме на улице Новоселенинской, 10 в Великих Луках завершен капитальный ремонт систем электроснабжения в рамках мероприятий Краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта на 2020 год, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Фонда капремонта Псковской области.

Строители подрядной организации ООО «Созидатель» выполнили капитальный ремонт разводки и распределительных шкафов, замену светильников, вводно-распределительного устройства, этажных щитков.

Все работы качественно, в полном объеме и с опережением сроков, указанных в договоре. Отметим, в соответствии с краткосрочным планом реализации Региональной программы капитального ремонта на 2020 год в Великих Луках запланированы капитальные ремонты систем электроснабжения в 34 многоквартирных домах.

В настоящее время уже завершены капитальные ремонты систем электроснабжения в многоквартирных домах по адресам: ул. Новоселенинская, 8; ул. Сибирцева, 1; ул. Ставского, 6; ул. Автомобильная, 20; ул. Сибирцева, 32; пр. Ленина, 13.

Проводятся капитальные ремонты систем электроснабжения в домах по следующим адресам: пр. Гагарина, 48Б; ул. Заслонова, 29/10; ул. Заслонова, 46/12; пр. Нелидовский, 3А; ул. Новоселенинская, 34; пр. Октябрьский, 6; ул. Сибирцева, 18; ул. Сибирцева, 25; ул. Первомайская, 2; ул. Пионерская, 22.