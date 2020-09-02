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20 жителей Локнянского района получили листовки о правильном использовании электроприборов

21 октября сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам в Локнянском районе провел профилактический рейд. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области,в ходе рейда было проинструктировано 20 человек, распространено 20 листовок на темы: «Использование газа в быту», «Использование электроприборов» и «Печное отопление».

Жителям напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, ознакомили с обстановкой с пожарами на территории района и области.

Мероприятия проведены со строгим соблюдением санитарно-гигиенических мер в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).