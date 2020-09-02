Новости

ВОЗ зафиксировала новый рекорд числа заразившихся COVID-19 в мире за сутки

За сутки COVID-19 в мире заразились более 465 тыс. человек, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Это рекордный показатель, зафиксированный организацией с начала пандемии. Университет Джонса Хопкинса, который также ведет мировую статистику по коронавирусу, сообщил о более 506 тыс. новых случаях заражения.

Как отмечает «Коммерсант», всего в мире коронавирусом заразилось более 42 млн человек, умерло более 1,1 млн заразившихся. В начале октября в ВОЗ допустили, что число уже заразившихся COVID-19 может составлять 10% от населения Земли. Всего в мире живет более 7,8 млрд человек.

Лидерами среди стран по числу заразившихся остаются США (8,3 млн), Индия (7,8 млн), Бразилия (5,3 млн) и Россия (1,4 млн). Наибольшее количество летальных исходов зафиксировано в США (221 тыс.), Бразилии (155 тыс.) и Индии (117 тыс). Россия занимает 13-е место (25 тыс.).

Новый всплеск заболеваемости COVID-19 фиксируют власти многих стран. В конце сентября Израиль первым в мире ввел повторный карантин. Позднее режим ЧС ввели в Чехии, Словакии, Италии, Франции, Испании, Великобритании. В России регионы вернули некоторые из отмененных ранее ограничений.