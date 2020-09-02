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Полиция продолжает поиски пропавшего год назад псковича в куртке с полосками

Отдел уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивает Никандрова Алексея Николаевича, 1975 года рождения. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по имеющимся данным, в октябре 2019 года Никандров пропал без вести на территории областного центра.

Приметы: на вид 45 лет, рост около 172-175 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы тёмные, глаза карие, нос прямой, губы тонкие.

Был одет: черная бейсболка, куртка зимняя чёрная с красными полосками вдоль рукавов, рубашка, джинсы синие, кроссовки тёмные (размер 42).

Всех, кому что-либо известно о местонахождении А.Н.Никандрова, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 911-351-26-80 или 02.