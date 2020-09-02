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В Новосокольниках прошла акция «Кресло или ремень»

В Новосокольниках сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Новосокольнический» проведена акция «Кресло или ремень». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в подразделении, стражи порядка провели с водителями профилактические беседы и вручили тематические листовки по правилам перевозки детей в машине.

В них говорится, что любой владелец автомобиля обязан позаботиться о своей безопасности и безопасности своих пассажиров во время поездки, особенно если в машине находится ребенок. Водитель также обязан быть предельно внимательным во время вождения и следовать всем правилам дорожного движения.

Перевозка детей в машине допускается только при выполнении определенных требований: