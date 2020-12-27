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Росгвардия пожелала псковичам оптимизма в новом году

Управление Росгвардии по Псковской области поздравляет псковичей с Новым годом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

«Руководство регионального Управления Росгвардии поздравляет жителей Псковской области, ветеранов и личный состав ведомства с Новым годом!

В 2020 году росгвардейцы обеспечили надежную охрану общественного порядка на территории Псковской области и достойно выполнили сложнейшие задачи по защите граждан от преступных посягательств.

Руководство Управления благодарит всех сотрудников и военнослужащих за безупречную службу, самоотверженность и верность долгу.

Уважаемые жители Псковской области! Росгвардейцы желают вам в новом году крепкого здоровья, оптимизма и благополучия!», - говорится в поздравлении.