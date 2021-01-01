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Юлия Пересильд: Сколько же интереснейших людей на Псковской земле

Актриса театра и кино Юлия Пересильд в своем Instagram-аккаунте поделилась впечатлениями о новогодних выходных, которые она провела в своем родном городе Пскове.

Фото: Instagram-аккаунт Юлии Пересильд

«Пока, Псков! До встречи! Всего три дня, но без сна, и только разговоры, встречи, разговоры... До 5-6 утра каждый день! Да! Сколько же интереснейших людей на Псковской земле! Еду домой, заряженная новыми идеями и мечтами! Спасибо!» - рассказала она.

Юлия Пересильд указала на то, что «пространство» подарило ей «отличные и насыщенные» каникулы. «Калейдоскоп событий, встреч, посиделок! Теперь бы чуток поспать и снова приступать к любимому делу», - добавила актриса.