СНГБ предлагает оформить моментальную карту «Мир» для зачисления соцвыплат

Сургутнефтегазбанк предлагает оформить моментальную карту «Мир привилегия плюс» в СНГБ Онлайн для зачисления социальных выплат. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.
С 2021 года зачисление пенсий, пособий по материнству и детству и других социальных выплат осуществляется на банковские картсчета национальной платежной системы «МИР»*. Для своевременного получения социальных выплат гражданам необходимо оформить карту «МИР».
«Для удобства предлагаем открыть моментальную карту "Мир Привилегия Плюс" с тарифным планом "Социальный", предусматривающим бесплатное обслуживание карты на весь период действия», - рассказали в банке.
Открытие цифровой карты осуществляется мгновенно и не требует посещения офиса банка.
- Закажите карту для выплат из бюджета в мобильном приложении СНГБ Онлайн: раздел «Продукты» → «Заказать новую карту» → «Моментальная», выберите тип карты «Мир Привилегия Плюс («Социальный»)».
- Добавьте вашу карту в Mir Pay и оплачивайте покупки смартфоном.
- К карте уже подключены PUSH-уведомления и программа лояльности – совершайте привычные покупки и копите бонусы или мили.
Для пенсионеров:
- Если получаете пенсию и иные социальные выплаты на счет в СНГБ, то при зачислении выплат из ПФР банк зачислит их на карту «Мир привилегия плюс» исходя из источника поступления средств.
- Если не получали ранее таких выплат или получаете на карту другого банка, то просто передайте реквизиты вашей карты «Мир привилегия плюс» в ПФР для последующего получения выплат. Реквизиты карты можно сформировать сразу после ее открытия в СНГБ Онлайн: в разделе «Продукты» выберите нужную карту → «Детали» → «Номер счета» → «Посмотреть реквизиты счета».
Для работающих граждан:
- Если работодатель зачисляет заработную плату на счет в СНГБ, то при поступлении социальных выплат банк зачислит их на карту «Мир привилегия плюс» исходя из источника поступления средств.
- Если получаете заработную плату на карту другого банка, то просто передайте реквизиты вашей карты «Мир привилегия плюс» в бухгалтерию предприятия для последующего получения социальных выплат.
- Реквизиты карты можно сформировать сразу после ее открытия в СНГБ Онлайн: в разделе «Продукты» выберите нужную карту → «Детали» → «Номер счета» → «Посмотреть реквизиты счета».
«Если вы еще не являетесь клиентом Сургутнефтегазбанка, для получения вашей бесплатной карты "Мир привилегия плюс ("Социальный")" оформите заявку на сайте (заказать карту) или в офисе банка», - добавили в банке.
*В соответствии с п.2 части 5 статьи 30.5 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе». Зачисление указанных средств на счета банковских карт иных платежных систем возможно до 01.07.2021.