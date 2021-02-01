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СНГБ предлагает оформить моментальную карту «Мир» для зачисления соцвыплат

Сургутнефтегазбанк предлагает оформить моментальную карту «Мир привилегия плюс» в СНГБ Онлайн для зачисления социальных выплат. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

С 2021 года зачисление пенсий, пособий по материнству и детству и других социальных выплат осуществляется на банковские картсчета национальной платежной системы «МИР»*. Для своевременного получения социальных выплат гражданам необходимо оформить карту «МИР».

«Для удобства предлагаем открыть моментальную карту "Мир Привилегия Плюс" с тарифным планом "Социальный", предусматривающим бесплатное обслуживание карты на весь период действия», - рассказали в банке.

Открытие цифровой карты осуществляется мгновенно и не требует посещения офиса банка.

Закажите карту для выплат из бюджета в мобильном приложении СНГБ Онлайн: раздел «Продукты» → «Заказать новую карту» → «Моментальная», выберите тип карты «Мир Привилегия Плюс («Социальный»)».

Добавьте вашу карту в Mir Pay и оплачивайте покупки смартфоном.

К карте уже подключены PUSH-уведомления и программа лояльности – совершайте привычные покупки и копите бонусы или мили.

Для пенсионеров:

Если получаете пенсию и иные социальные выплаты на счет в СНГБ, то при зачислении выплат из ПФР банк зачислит их на карту «Мир привилегия плюс» исходя из источника поступления средств.

Если не получали ранее таких выплат или получаете на карту другого банка, то просто передайте реквизиты вашей карты «Мир привилегия плюс» в ПФР для последующего получения выплат. Реквизиты карты можно сформировать сразу после ее открытия в СНГБ Онлайн: в разделе «Продукты» выберите нужную карту → «Детали» → «Номер счета» → «Посмотреть реквизиты счета».

Для работающих граждан:

Если работодатель зачисляет заработную плату на счет в СНГБ, то при поступлении социальных выплат банк зачислит их на карту «Мир привилегия плюс» исходя из источника поступления средств.

Если получаете заработную плату на карту другого банка, то просто передайте реквизиты вашей карты «Мир привилегия плюс» в бухгалтерию предприятия для последующего получения социальных выплат.

Реквизиты карты можно сформировать сразу после ее открытия в СНГБ Онлайн: в разделе «Продукты» выберите нужную карту → «Детали» → «Номер счета» → «Посмотреть реквизиты счета».

«Если вы еще не являетесь клиентом Сургутнефтегазбанка, для получения вашей бесплатной карты "Мир привилегия плюс ("Социальный")" оформите заявку на сайте (заказать карту) или в офисе банка», - добавили в банке.

*В соответствии с п.2 части 5 статьи 30.5 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе». Зачисление указанных средств на счета банковских карт иных платежных систем возможно до 01.07.2021.