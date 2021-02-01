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В Пскове полиция и Росгвардия почтили бессмертный подвиг воинов-интернационалистов

В Пскове вспоминали о бессмертном подвиге воинов-интернационалистов. Как сообщили псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 15 февраля в УМВД России по городу Пскову состоялся «Урок мужества», посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

На это торжественное мероприятие пришли сотрудники городской полиции и старшеклассники из вечерней общеобразовательной школы №1. В своем приветственном слове начальник УМВД России по городу Пскову полковник полиции Сергей Сурин подчеркнул, что сегодняшняя встреча — дань памяти всем, кого по праву называют защитниками Отечества, кто причастен к событиям, связанным с афганской войной, закончившейся 32 года назад выводом контингента советских войск.

Вниманию собравшихся был представлен небольшой видеофильм, посвященный военному конфликту в Демократической Республике Афганистан. А почетным гостем стал заместитель председателя Общественного совета при УМВД России по городу Пскову, участник боевых действий в Афганистане, а также контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе и миротворческой миссии в Югославии майор запаса Сергей Карпухин.

Он поделился своими воспоминаниями о срочной службе в армии, которую ему довелось проходить на территории Афганистана. Сергей Карпухин отметил, что в неимоверно трудных условиях боевых будней, вдали от дома, ежечасно подвергаясь смертельной опасности, наши солдаты и офицеры сохранили верность военной присяге, воинскому и человеческому долгу.

В ходе «Урока мужества» учащиеся получили возможность познакомиться и с этапами становления псковской полиции в Комнате истории, расположенной в здании Управления. Экскурсию для них провел один из инициаторов ее создания Константин Марченко.

15 февраля псковские росгвардейцы почтили память погибших участников боевых действий в Афганистане. Руководство Управления Росгвардии по Псковской области возложило цветы к мемориалу воинам Псковского гарнизона и псковичам, погибшим при выполнении боевых задач во второй половине ХХ века и почтили память павших минутой молчания.