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В Великих Луках может пройти турнир по боксу на призы Николая Валуева

13.03.2021 19:14|ПсковКомментариев: 0

Во время сегодняшнего визита депутата Госдумы, экс-чемпиона мира по боксу Николая Валуева в Великие Луки к нему обратился тренер Алексей Селиверстов. Он предложил провести в Великих Луках турнир по боксу на призы Николая Валуева по аналогии с соревнованиями в Санкт-Петербурге.

«Мы знаем, что в Санкт-Петербурге уже много лет проходит юношеский турнир по боксу на ваши призы. Хотим предложить проводить
подобные турниры и в Великих Луках», – обратился к гостю тренер.

Николай Валуев заинтересовался данным предложением. Депутат Госдумы, президент Великолукской федерации бокса Александр Козловский поддержал инициативу и выразил готовность оказать всю необходимую помощь, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе парламентария. 

Отметим также, что Николай Валуев вместе с Александром Козловским посетил открытую тренировку титулованного боксера Сергея Егорова. Николай Валуев пообщался с юными спортсменами, ответил на их вопросы о профессиональной карьере, мотивации и технике ведения успешного боя. Завершилась встреча автограф-сессией и общей фотографией на память. А двух спортсменов клуба «Отечество – Псковская область», воспитанников «Экспресса» ждал сюрприз: Николай Валуев вручил им боксерские перчатки со своим автографом. Счастливыми обладателями стали юные боксеры Владислав Тамбулатов и Назар Панфилов.

«Сначала я занимался баскетболом, легкой атлетикой, но известным стал благодаря боксеру. Бокс открыл мне мир», - рассказал Николай Валуев великолучанам Он ответил на вопросы великолукских спортсменов о первых победах и о том, что его мотивировало покорять спортивные высоты. «Нужно уметь уклоняться, потому что пропущенные удары притормаживают физические возможности спортсмена. Нужно беречь себя не на уровне трусости, а на уровне хорошей осторожности. Умение защищаться учитывается судьями во время боев. И публика всегда это ценит. Так что совершенствуйте технику», – дал Николай Валуев совет спортсменам города на Ловати.

Известный великолукский боец ММА Руслан Шамилов спросил, не поступало ли Николаю Валуеву предложений провести супербой по
смешанным боевым единоборствам. «Не возникало особого желания попробовать свои силы в ММА, потому что в бокс я пришел поздно – в 19 лет – и мне нужно было подтягивать свои знания. Для участия в поединках по ММА был бы вынужден потратить много времени на освоение новых навыков», – ответил Николай Валуев и уточнил: в боксе можно использовать элементы борьбы, есть
четкие приемы, которые заставят соперника уставать.

Спортсмены спросили, не хотел бы Николай Валуев заняться тренерской деятельностью. «Я бы с радостью, но тогда буду привязан к
одному месту. В моем случае не получилось – по долгу службы живу в Москве, семья в Санкт-Петербурге, а работаю в Брянской области», – ответил Ниолай Валуев. В свою очередь Александр Козловский подчеркнул, что такие встречи имеют большое значение для спортивного будущего начинающих спортсменов.
«Общение с великими боксерами – пример и мотивация для новых чемпионов», – заключил он.

«Сегодня без улыбки не могу смотреть на свои первые бои», – признался Николай Валуев во время общения с великолукскими спортсменами и тренерами в спорткомплексе «Стрелец». «Я помню свой первый бой. Это был четырехраундовый бой в Берлине.
Я вышел на ринг с рейтингом в ноль боев, а у соперника на счету было 36 боев, из которых две трети он выиграл. Соперник весил 142 кг, я 137 кг. Во втором раунде техническим нокаутом я одержал победу, – рассказал Николай Валуев и добавил. – Было страшно. Я понимал, что выхожу против человека, который умеет гораздо больше, чем я, и не спал ночь. Это единственная ночь, когда я не спал перед боем. Такого больше не было. Даже когда впервые завоевал пояс чемпиона WBA».

Фото Александра Воробьева.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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