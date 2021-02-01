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Как поступать с агрессивными бездомными собаками, разбирались псковские депутаты

Как правильно поступить с агрессивными бездомными животными - этот вопрос обсуждался сегодня, 24 марта, на заседании комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Председатель комитета Андрей Козлов представил обращение Государственного Совета Республики Коми к Госдуме, Совету Федерации и правительству России, в котором предлагается не возвращать отловленных животных на прежние места обитания и предусмотреть целевую финансовую поддержку из бюджета субъекта РФ на реализацию мероприятий по строительству приютов для содержания животных без владельцев. Для этого потребуется внести изменения в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и ряд нормативных правовых актов.

«Животных отлавливают, чипируют и отпускают в среду обитания, несмотря на то, агрессивные они или нет, - отметил Андрей Козлов. - Количество таких животных не уменьшается, они нападают на детей. Механизмы надо пересматривать. Проблема существует во многих регионах».

Председатель областного комитета по ветеринарии Вера Баданина подтвердила, что такая проблема действительно существует. «Должна быть обязательная идентификация и регистрация домашних животных, что снизит поток свободно разгуливающих животных в субъекте. Тогда владельцам животных можно будет принести административные санкции», - сказала она и добавила, что существующим приютам необходимы деньги, чтобы соответствовать предъявляемым им требованиям.

Комитет поддержал обращение коллег из Коми. Также поддержали законодательную инициативу заксобрания Ленинградской области по внесению в Госдуму законопроекта, разрешающего организацию приютов по размещению бездомных животных в специально оборудованных помещениях, являющихся частями зданий, строений, сооружений, исключая жилые многоквартирные дома.