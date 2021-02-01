Новости

В Минздраве заявили, что часть ограничений из-за COVID-19 сохранится на 1-2 года

Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов рассказал о сроках снятия ограничительных мер, которые были введены в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа. По его словам, некоторые ограничения будут сохраняться в течение ближайших года — двух лет, передает Газета.ру. Эксперт добавил, что в частности, останется и часть мер в отношении путешественников.

«Ближайшие год-два нужно будет соблюдать определенные ограничительные меры и осторожность, при путешествиях в том числе», — сказал Владимир Чуланов.

Ранее Саммит Евросоюза поддержал сохранение ограничений на поездки в Евросоюз. Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 126,2 млн заболевших, свыше 101,8 млн человек выздоровели, а более 2,7 млн пациентов умерли. В России выявили более 4,5 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».