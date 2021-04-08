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Выставка «Стихия акварели» открылась в Псковском колледже искусств

Выставка «Стихия акварели» работ студентов 1 и 3 курсов специальности «Дизайн», 2 курса специальности Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы открылась в Псковском колледже искусств. Цель экспозиции – познакомить зрителей с творчеством талантливых студентов – художников.

«Укрощение стихии акварели – дело непростое и требует сосредоточенности, усидчивости и полной самоотдачи. Руководят процессом освоения этой непростой техники опытные мастера, преподаватели Константин Зинин, Ольга Устинова и молодой специалист, выпускница специальности "Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы" и Высшей школы народного искусства (академии) с отличием Зинаида Петрова», - сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.

Тема работ – красота и многообразие предметного мира. Представленные натюрморты призывают по-новому взглянуть на привычные вещи и увидеть в них прелесть и очарование.

Каждая из этих картин может стать достойным украшением самого изысканного интерьера.

Работы можно посмотреть в альбоме по ссылке: https://vk.com/album-60549199_279009159