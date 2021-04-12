Новости

Николаю Груздову вручили медаль «За заслуги перед Псковской областью»

Председатель Псковского областного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Николай Груздов получил медаль «За заслуги перед Псковской областью». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, эту награду за значительные заслуги в социальной жизни региона и развитие патриотической деятельности ему вручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников 12 апреля.

Глава региона поздравил Николая Груздова с 75-летием и поблагодарил его за работу, пожелал здоровья и сил для продолжения труда в интересах жителей области. Председатель Псковского областного Совета ветеранов поблагодарил губернатора за внимание и оценку его деятельности.

Также Николай Груздов проинформировал главу региона о деятельности общественной организации в 2020 году. Он сообщил, что большая часть запланированных мероприятий реализована в полной мере с учетом эпидемической обстановки.

Большой отклик среди жителей Псковской области получила Всероссийская патриотическая акция «Я помню! Я горжусь!» - тысячи граждан разместили на своих страничках в социальных сетях истории о героях войны своих семей, отметил председатель Совета ветеранов.

При участии Совета проведена большая патриотическая воспитательная работа со школьниками в городах и селах. «Для реализации всех намеченных планов был освоен и успешно внедрен удаленный формат работы с молодежью», - отметил Николай Груздов.

Председатель Псковского областного Совета ветеранов сообщил о проведенной кадровой работе. Новые председатели муниципальных советов избраны в Псковском, Дновском, Дедовичском, Порховском, Пыталовском, Гдовском, Куньинском, Себежском и Пушкиногорском районах.

В рамках встречи стороны также обсудили планы общественной организации на 2021 год. Речь, в частности, шла о праздновании Дня Победы.

Напомним, Псковский областной Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов создан в 1987 году. Основным направлением деятельности организации является защита гражданских, социально-экономических, личных прав и свобод лиц старшего поколения. Кроме того, Совет ведет активную военно-патриотическую работу среди молодежи. Николай Груздов возглавляет организацию с 2008 года.