Новости

Команда Псковского отделения Сбера внесла вклад в уборку областного центра

Команда Псковского отделения Сбера внесла свой вклад в наведение чистоты в любимом городе. Об этом в инстаграм-аккаунте сообщила руководитель отделения банка Анна Тарасенко.

Напомним, в апреле в Пскове проходят субботники по уборке города. Как сообщалось ранее, администрация Пскова и Псковская Лента Новостей принимают заявки на конкурс «Чистый Псков». Участникам мероприятия предлагается очистить территории своих предприятий или организаций, улицы, парки, набережные рек от мусора. Самым активным вручат памятные подарки.