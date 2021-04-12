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Подростки из России и Беларуси отправились в поход по памятным местам Великой Отечественной войны

Торжественное открытие международного похода, посвящённого сохранению памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны, состоялось сегодня, 5 мая, под Псковом, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В международном походе принимают участие подростки из Псковской области, Пермского края и Витебской области Республики Беларусь.

«К сожалению, погода сегодня нас не балует теплом, но, я надеюсь, что это станет лишним поводом для тёплого общения и зарождения настоящей дружбы», - приветствовал участников похода губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Он отметил, что Псковская область реализует несколько значимых проектов, главный из них на протяжении уже 60 лет - Курган дружбы. Губернатор добавил, что формат даже таких больших, традиционных мероприятий необходимо делать более молодёжным и патриотическим, в чем солидарен его коллега, глава Витебского облисполкома Николай Шерстнев.

«Вы все хорошо видите, с какими чудовищными провокациями, попытками фальсификации сталкиваются история Великой Отечественной войны и подвиг, который совершил советский народ. Поэтому очень важно, чтобы наша молодёжь уже сейчас общалась с героями тех лет и чтобы таких патриотических мероприятий было все больше и больше. Я рассчитываю, что география нашего похода будет только расширяться, и это мероприятие станет ежегодным», - обратился к собравшимся Михаил Ведерников.

Начальник Управления МВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников рассказал об артефактах войны, которые каждый день отдаёт Псковская земля:

«Не проходит и дня, чтобы оперативная группа и военные сапёры не выезжали для обезвреживания боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Порой они и спустя 76 лет собирают свои кровавые жертвы. Мы хотим, чтобы вы увидели это все своими глазами и прошли по дорогам, которыми ходили партизаны, чтобы вы окунулись в атмосферу, в которой они жили».

Отряды каждого региона показали свои визитные карточки, рассказав об участии жителей их края в Великой Отечественной войне и вкладе в Победу.

«Этот международный поход очень символичен: наши деды в свое время плечом к плечу боролись с фашистами, - обратился к подросткам начальник отдела профилактики УВД Витебского облисполкома подполковник милиции Дмитрий Зятев. - Участникам похода я желаю приобрести много ярких впечатлений и много новых друзей. Пронесите эту дружбу через всю вашу жизнь!».

От делегации Пермского края участников похода поприветствовала начальник ОДН МВД России по Пермскому краю Татьяна Кондакова:

«Насколько же радостно осознавать, что можно жить, радоваться, творить, восхищаться окружающим миром и понимать, что над головой не свистят пули и не взрываются снаряды. Мы благодарны за возможность быть причастными к этому замечательному мероприятию, проходящему на героической псковской земле».

Торжественное открытие мероприятия состоялось на территории спортивно-развлекательного комплекса «Раздолье» в Пскове. Далее участники похода отправятся в деревню Забелье, где в течение трех дней будут жить в палаточном лагере с полевой кухней на территории Себежского национального парка. Организаторы подготовили для них спортивные, исторические и культурные мероприятия, в том числе, просмотр военных фильмов и постановка пьес о войне.