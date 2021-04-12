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Состоялся показ короткометражки «Слониха», снятой в Пскове ученицей Тимура Бекмамбетова

Закрытый показ короткометражного фильма «Слониха» прошел сегодня, 22 мая, в креативном пространстве «Лофт», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фильм снимался в прошлом году в Пскове, а его главными героями стали псковские школьники. Команда, которая работала над созданием фильма, за исключением режиссера и оператора, по большей части тоже наша. Поэтому неудивительно, что первым городом, который увидел «Слониху», стал Псков.

Сегодня в «Лофте» проходит несколько показов фильма: с учетом коронавирусных ограничений желающие его посмотреть не смогли бы поместиться на одном сеансе.

Режиссер кинокартины - выпускница курса Тимура Бекмамбетова Саэлита Андреа - поднимает в своем проекте актуальные в подростковой среде проблемы буллинга, недолюбленности, равнодушия со стороны взрослых, трудностей адаптации в подростковом коллективе и сложностей в принятии себя. Ребятам, которые прошли серьезный кастинг для участия в проекте – Виктории Агафоновой, Богдану Скородумову, Ксении Скурятиной - было непросто вжиться в роли сложных подростков. И хотя они непрофессиональные актеры, по мнению режиссера, ребята великолепно справились с поставленной задачей.

«Взрослые» роли в фильме исполнили Ольга Наговицына, Сергей Петров и Татьяна Иванова, заместитель редактора Псковской Ленты Новостей (она снялась в эпизодической роли учительницы).

Организацией съемок и кастинга занимались креативные продюсеры Елена Бедрицкая и Оксана Скурятина. Звукорежиссер — Вадим Цветков. Все тоже псковичи.

Оператор — Евгений Орел.

Саэлита Андреа перед показом рассказала, что путь фильма был долгим, и выразила надежду, что он вдохновит тех, кто его увидит, не останавливаться перед преградами. По окончании показа создатели и актеры фильма поделились своими воспоминаниями о съемочном процессе.