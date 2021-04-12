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Путину доверяют 60% россиян, показал опрос

Президенту России Владимиру Путину доверяют 60% граждан. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

По данным опроса, 60% респондентов заявили, что «скорее доверяют» президенту, 30% опрошенных «скорее не доверяют» главе государства, еще 10% затруднились ответить.

Как считают 62% опрошенных, Путин «скорее хорошо» работает на своем посту. Противоположной точки зрения придерживаются 23% россиян. Затруднились ответить на вопрос 14%.

Опрос «ФОМнибус» проведен 21-23 мая среди 1,5 тысячи респондентов респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 субъектов Российской Федерации. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.