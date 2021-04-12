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Волонтеры поздравили псковичей с Днем России

Накануне Дня России активисты волонтерского центра «Единой России» раздавали горожанам ленточки с триколором на остановке «Летний сад». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Добровольцы вручали ленточки со словами поздравлений, желали жителям города здоровья, благополучия и мира.

«12 июня мы отмечаем важный и значимый праздник для каждого гражданина нашей многонациональной Родины – День России. Мы поздравляли псковичей и дарили ленты-триколор — символ гордости за свое Отечество и неразрывной связи каждого гражданина со своей страной», - отметила активист волонтерского центра партии Арина Колосова.