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Переболевшие ковидом теперь могут пройти углубленную диспансеризацию

Углубленная диспансеризация для людей, переболевших коронавирусной инфекцией, стартовала в России 1 июля. Об этом сообщает «Фонтанка». Перечень медицинских организаций, где можно ее пройти процедуру, опубликован на официальных сайтах региональных органов здравоохранения и на едином портале госуслуг, напоминает РИА Новости.

Комплекс обследований в два этапа позволит выявить возможные осложнения. Первый этап предусматривает 7 исследований: общий и биохимический анализы крови, рентген грудной клетки, измерение насыщения крови кислородом, тест с шестиминутной ходьбой, спирометрия, приём терапевта. У пациентов, которые перенесли ковид, будут дополнительно определять концентрацию D-димера в крови — для поиска признаков тромбообразования.

Обследования первого этапа можно пройти за один день. По их результатам врач при необходимости направит пациента на второй этап (эхокардиография, КТ легких и допплеровское исследование сосудов нижних конечностей). Если в итоге у пациента выявят хронические заболевания или их риски, ему окажут необходимое лечение и назначат медицинскую реабилитацию.