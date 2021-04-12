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Инженерные коммуникации меняют на улице Кузбасской Дивизии в Пскове

Коммунальные сети выносят из-под дорожного полотна в рамках реконструкции первой очереди улицы Кузбасской Дивизии в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, в период с 2 по 16 августа на участке с круговым движением, в районе торгово-развлекательного центра «Акваполис», ведется перекладка труб водопровода, а на втором участке в конце улицы проводятся работы по замене теплотрассы.

На это время частично ограничено движение автотранспорта. Объезд возможен через улицу Западную. На проезде между Никольской и Владимирской улицами изменилось направление одностороннего движения.

«Большого дорожного коллапса быть не должно. Понятно, что утром и вечером небольшие пробки мы наблюдаем, но это бывает, даже когда у нас открыты все дороги», - рассказала заместитель главы администрации города Пскова Елена Жгут.

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По мнению Елены Жгут, время выбрано достаточно удачное, потому что продолжается период отпусков, а до начала периода обучения в школах еще практически месяц. «Подрядчик здесь добросовестный, должен успеть в срок. Погодные условия данным работам не мешают, даже во время вчерашнего ливня работы приостановлены не были», - отметила заместитель главы администрации.

Напомним, реконструкция улицы Кузбасской Дивизии ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Заказчиком работ выступает управление городского хозяйства администрации города Пскова, подрядной организацией - ООО «ДорСтройСервис». Окончание работ по контракту намечено на 1 декабря 2022 года.