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В ЦИК оценили голосование во второй день выборов в Госдуму

18.09.2021 22:27|ПсковКомментариев: 0

Голосование во второй день выборов в Госдуму было спокойным и корректным. Такую оценку дал заместитель главы Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Булаева, нарушений, которые влияли бы на результат голосования, нет.

Замглавы ЦИК добавил, что явка по всем регионам на дистанционное электронное голосование составляет уже около 80 процентов. Булаев допустил, что его прогноз явки в 90 процентов на дистанционном электронном голосовании может сбыться.

Как отмечает «Лента.ру», ранее ЦИК сообщил, что явка на выборах в Государственную Думу на 20:00 по московскому времени 18 сентября, во второй день голосования в России, превысила 30 процентов, составив 31,51 процента. В этой цифре не учитывается дистанционное электронное голосование.

Выборы в Государственную Думу восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября. Одновременно с этим в ряде регионов выбирают глав субъектов и депутатов законодательных органов государственной власти.

Источник: Псковская Лента Новостей
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