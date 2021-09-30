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Водители повторно сели нетрезвыми за руль в Пскове и Плюсском районе

Нетрезвых водителей дорожные инспекторы повторно остановили в Пскове и Плюсском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Так, в Пскове ночью 29 сентября у дома по Ленинградскому шоссе сотрудники ГИБДД остановили для проверки автомашину «ВАЗ-2115». Как выяснилось, автомобилем управлял нетрезвый острович 1995 года рождения.

На следующий день, вечером 30 сентября, в Плюсском районе по дороге Заполье – Гдов на скутере ехал 58-летний житель поселка Плюсса. Дорожные инспекторы выяснили, что и он был «под градусом». Полиция проводит проверки по этим фактам.

В соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности, напомнили в УМВД.