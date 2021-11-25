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Эпидемиолог заявил о продолжении пандемии СOVID-19

Вероятность тромбообразований у переболевших коронавирусом «на ногах» повышается в 2,5 раза, а у тех, кто был госпитализирован - в сотни раз, поэтому в этом плане пандемия еще не закончилась, а вакцинация от COVID-19 остается актуальной, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает РИА Новости.

«То, что тромбообразование в результате заражения COVID-19 во всех его вариантах повышается в 2,5 раза у тех, кто "на ногах" переносит, и в сотни раз повышается у тех, кто госпитализирован, это очевидный факт. Поэтому если учитывать последствия тромбообразования в результате перенесения бессимптомного ковида, то количество смертельных случаев не пойдет на спад», - сказал Гинцбург.

Он уточнил, что по данным статистики, людей с коронавирусом сейчас умирает значительно меньше, чем ранее, но заразившихся не становится меньше, просто люди чаще переносят болезнь бессимптомно.

«Если посчитать количество тромбообразований, то тогда я думаю, что ничего не закончилось, поэтому вакцинация по-прежнему актуальна», - отметил Гинцбург, отвечая на вопрос, можно ли говорить о завершении пандемии.