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Недвижимость

Псковичам напоминают, как правильно выбрать кадастрового инженера

11.04.2019 11:39|ПсковКомментариев: 0

Как выбрать кадастрового инженера, напоминают в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, обладателей недвижимости часто мучает вопрос, как найти и правильно выбрать кадастрового инженера, чтобы не было отказа в постановке на кадастровый учет объекта недвижимости, межевание прошло правильно и впоследствии не возникало спорных моментов с соседями, и при этом чтобы подготовка документов была проведена качественно и в срок.

От выбора этого специалиста зависит многое: можно как решить вопросы по имеющимся объектам недвижимости, так и усугубить или усложнить решение собственника или арендатора оформить документы на земельный участок и объект капитального строительства. Поэтому очень важно, чтобы это был специалист, обладающий опытом и профессиональной репутацией.

Чтобы узнать квалификацию кадастрового инженера Росреестром разработан сервис «Реестр кадастровых инженеров», который призван облегчить для собственников недвижимости выбор кадастрового инженера и таким образом, содействовать повышению качества кадастровых работ. Сервис размещен на портале Росреестра в разделе «Электронные услуги и сервисы» во вкладке «Реестр кадастровых инженеров».

Сведения из Реестра кадастровых инженеров являются открытыми и общедоступными. Возможности сервиса позволяют хранить информацию о более чем 100 тыс. кадастровых инженеров, а также осуществлять поиск по заданным критериям. Отметим, что сервис «Реестр кадастровых инженеров» осуществляет свою работу бесплатно и не требуют дополнительной регистрации.

Список кадастровых инженеров по региону можно посмотреть применив фильтрацию, а затем, введя в поисковое поле ФИО кадастрового инженера, сервис позволяет получить конкретные сведения о кадастровом инженере, допущенном к работе по специальности: контактную информацию, номер и дату выдачи квалификационного аттестата, качество работы кадастрового инженера и итоги индивидуальной профессиональной деятельности - количестве решений об осуществлении кадастрового учета по подготовленным инженером документам, количестве решений об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета, а также количестве решений о необходимости устранения кадастровых ошибок в сведениях, связанных с ошибкой, допущенной кадастровым инженером при определении местоположения границ недвижимости. В случае исключения специалиста из списка – запись, указывающую на аннулирование квалификационного аттестата, при этом в поле «Статус» будет стоять метка в виде красного крестика. Кроме того, на сервисе представлена информация о членстве кадастрового инженера в саморегулируемой организации (СРО), которое является обязательным с 1 декабря 2016 года.

Для получения конкретных сведений о кадастровом инженере можно сформировать запрос в электронной форме во вкладке «новый запрос» Ответ направляется на электронную почту пользователя. Данная услуга является бесплатной и оказывается в срок не более чем 5 рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса.

Принимая во внимание договорные отношения между заказчиком кадастровых работ и кадастровым инженером, в результате которых кадастровым инженером обеспечивается подготовка документов (межевого плана, технического плана или акта обследования) для представления их в орган регистрации прав, при невыполнении либо ненадлежащем выполнении кадастровым инженером обязательств, основанных на договоре подряда, инженер несет ответственность в соответствии с гражданским законодательством.

Кадастровая палата рекомендует проверять сведения о кадастровом инженере перед заключением договора, что позволит сделать более правильный выбор специалиста, который сэкономит время и деньги.

Также можно сдать на предварительную проверку, подготовленные кадастровым инженером документы в Кадастровую палату по Псковской области.

Теги: #кадастровая палата #кадастровые инженеры
Источник: Псковская Лента Новостей
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