Недвижимость

Шоу-рум строительной компании «Ангарский дом» в Пскове перешел на ежедневный режим работы

Выставочный дом строительной компании «Ангарский дом» в Пскове теперь работает без выходных.

Такое решение было принято руководством, чтобы все желающие могли познакомиться с запатентованной технологией «Термобрус стабильной конструкции» в субботу и воскресенье.

Напомним, технология впервые появилась в нашем регионе. В Кемерово, Иркутске, Забайкальском крае, Ростовской и Московской областях, Краснодаре, а также в странах Европы и Азии она с успехом применяется уже 15 лет.

В этом году по адресу Леона Поземского, 111 компания «Ангарский дом» возвела дом по одному из самых популярных типовых проектов «Мегет».

Площадь дома 132 кв. метра. Здесь запланированы: прихожая, просторная гостиная, 2 спальни и 2 санузла. Внутренняя и внешняя отделка выполнены из ангарской лиственницы, которая по свойствам существенно отличается от древесины наших широт.

Оценить конструкцию бруса можно в буквальном смысле «пощупав» образцы. Интересно, дом не имеет системы отопления, но здесь вам будет комфортно без верхней одежды. Как это работает? Все ответы - на Поезмского, 111.

Выставочный дом компании «Ангарский дом» открыт для посещения ежедневно с 10 до 19.

Адрес: г.Псков, Поземского ул., 111

Тел.(8112)61-11-22, +7‒911‒385‒80‒86

https://vk.com/club191852881