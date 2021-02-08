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Недвижимость

Псковичам рассказали, можно ли стать собственником заброшенной дачи

11.02.2021 22:01|ПсковКомментариев: 1

Кадастровая палата по Псковской области рассказала, возможно ли стать собственником заброшенного земельного участка. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учреждения, в первую очередь, необходимо найти владельца земельного участка.

Эксперт Кадастровой палаты Людмила Соколова отметила, что если участок расположен на территории садового товарищества (СНТ), то рекомендуется обратиться к председателю такого товарищества, у которого могут быть все данные об участках, расположенных на территории СНТ, и их владельцах. Также можно обратиться в органы местного самоуправления, которые, как правило, обладают всей информацией об участках и их статусах. «Таким образом, можно узнать точный адрес заброшенного участка или дома на нем, а также их кадастровые номера», - сказала она.

Эксперт Кадастровой палаты рекомендует гражданам воспользоваться услугой Росреестра в электронном виде посредством сервиса предоставления сведений и заказать выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) онлайн. В этой выписке будет содержаться более подробная информация как об участке, так и о собственниках, о возможных обременениях, при условии, если права на интересующий участок регистрировались в ЕГРН.

Чтобы оформить заброшенный участок, который никому не предоставлялся, и не относится к землям общего пользования членов СНТ, необходимо обратиться в орган исполнительной власти соответствующего субъекта РФ, уполномоченный на предоставление таких участков, или орган местного самоуправления с заявлением о его предоставлении в собственность или аренду. Орган местного самоуправления принимает решение о возможности предоставления участка (например, заключает договор купли-продажи, аренды и так далее).

«Если речь идет о заключении сделки с муниципалитетом, то орган местного самоуправления в рамках межведомственного взаимодействия обязан обратиться в орган регистрации прав не позднее пяти рабочих дней с даты принятия акта или совершения такой сделки и представить документы», – пояснила эксперт.

В случае, если у участка и построенных на нем объектов есть собственник (а в этом можно удостовериться, получив выписку из ЕГРН, а также изучив представленные правообладателем земельного участка правоустанавливающие документы), то можно завладеть участком только по гражданско-правовой сделке, например, заключив с собственником участка договор купли-продажи, который и будет являться основанием для государственной регистрации права. Результатом регистрации права будет специальная регистрационная надпись на договоре и выдача правоподтверждающего документа – выписки из ЕГРН, добавили в пресс-службе.

Теги: #недвижимость #кадастровая палата #дача
Источник: Псковская Лента Новостей
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