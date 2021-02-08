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Недвижимость

Минфин намерен распространить льготную программу семейной ипотеки на строительство частных домов

20.02.2021 10:41|ПсковКомментариев: 0

Минфин РФ предлагает распространить льготную программу «Семейная ипотека» на строительство частных домов. Как сообщает «Интрерфакс», министерство подготовило соответствующий проект постановления правительства и разместило его для общественного обсуждения.

Изменения предлагается внести в программу «Семейная ипотека под 6% годовых». Речь идет об ипотечных кредитах, которые выдаются на приобретение земельного участка под строительство жилых домов или строительство частного дома на уже имеющемся участке.

«Мы рассчитываем, что расширение программы поможет большему числу семей с детьми улучшить свои жилищные условия. Кроме того, снижение процентной ставки на индивидуальное жилищное строительство придаст новый импульс этому направлению», - прокомментировал проект замминистра финансов Алексей Моисеев.

За время действия программы выдано 129,4 тысячи кредитов на сумму 344,3 млрд рублей. Из них в 2020 году выдано 78,8 тысячи кредитов на 214,9 млрд рублей. Субсидий из федерального бюджета всего предоставлено на сумму 6,3 млрд рублей, из них в 2020 году - 4,9 млрд рублей.

Теги: #недвижимость #ипотека #семья #кредит #Минфин
Источник: Псковская Лента Новостей
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